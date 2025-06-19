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        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:22
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        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 10 ekip 40 personelle uygulama yapıldı.

        Ekipler otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.

        Uygulamada 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

        Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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