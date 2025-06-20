Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.

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