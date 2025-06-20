Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki tır, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

        Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!

        Benzer Haberler

        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahale...
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahale...
        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "fayd...
        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "fayd...
        Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarışt...
        Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarışt...