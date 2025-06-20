GÜNCELLEME - Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı.

Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu.

- Valilik bahçesinde tören

Beypınar için Edirne Valiliği bahçesinde tören düzenlendi.

Hastane morgundan alınan Beypınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından Valiliğe getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Sezer, Beypınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Beypınar ailesine, mülki idare camiasına ve Edirnelilere başsağlığı dileyen Sezer, "Bugün burada yalnızca bir görev insanını değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı ve bir babayı uğurlamak için bulunuyoruz. Hüznümüz derin, matemimiz büyük. Yapmış olduğu hizmetlerden ve bu vatana vermiş olduğu fedakarlıktan Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Üzüntüsü ses tonuna yansıyan Sezer, Beypınar'ın mütevazi ve güzel bir insan olduğunu dile getirdi.

- "Mütevaziliğiyle taht kurdu"

Beypınar'ın ülkenin dört bir yanında görev yaptığını ve gittiği her yerde vatandaşların gönlünde mütevaziliği ile taht kurduğunu anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Çalıştığı her yerde emeğini verdi, iz bıraktı ve aziz milletimizin duasını aldı. Onun için makam ve mevki hiçbir zaman amaç olmadı, gayesi sadece aziz milletimize hizmet etmekti. O bu vatan için yaşadı ve bugün de bu vatan ona en büyük şükranını bu onurlu bayrağa sararak veriyor.