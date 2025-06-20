Edirne'de sağanak serinletti

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 34 dereceden 23 dereceye kadar düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.