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        Edirne'de sağanak serinletti

        Edirne'de sağanak, son günlerde bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşayan kent sakinlerini serinletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:12
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        Edirne'de sağanak serinletti
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        Edirne'de sağanak, son günlerde bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşayan kent sakinlerini serinletti.

        Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 34 dereceden 23 dereceye kadar düştü.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu.

        Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yerlerinin girişinde yağmurun dinmesini beklerken, bazıları şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Yağış beklenmeyen kentte hava sıcaklarının hafta başından itibaren 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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