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        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi

        Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:21
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        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi
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        Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.

        Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümünden mezun oldu, önceki yıl ise Arkeoloji bölümünü kazandı.

        Arkeoloji bölümüne çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen Kılıç, okuma azmini bu yıl da sürdürdü.

        Gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

        - "Tercih yapmayacağım"

        Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.

        Üniversite kazanmak gibi bir hedefinin olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Önceki yıllarda 2 kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum. ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum. Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim. Bu yıl puanım yüksek olsa dahi hiçbir tercih yapmayacağım. Başka bir uğraş alanım var Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kitabımı çıkarmak istiyorum."

        - "Şevki amca bizi cesaretlendirdi"

        Sınava giren gençlerden Kerem Abbasoğlu, Şevki Kılıç'ın gençlere örnek olduğunu ifade etti.

        Kılıç'ı gördüklerinde motivasyonlarının arttığını anlatan Abbasoğlu, "Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım." dedi.

        Azat Birgül de heyecanlı olduklarını ancak Şevki Kılıç'ı gördükten sonra heyecanlarının yatıştığını söyledi.

        Birgül, Kılıç'ın okumanın yaşının olmadığını herkese gösterdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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