Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Mavi ve yeşilin buluştuğu Saros Körfezi sahillerine Avrupalı turist ilgisi

        Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi sahilleri, Avrupalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mavi ve yeşilin buluştuğu Saros Körfezi sahillerine Avrupalı turist ilgisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi sahilleri, Avrupalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

        Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz sahilleriyle öne çıkan bölge, yerli turistlerin ardından yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

        Berrak denizi, uzun kumsalları ve kıyı şeridiyle iç içe ormanlarıyla ziyaretçilerine farklı turizm imkanları sunan bölgedeki turizm tesisleri, bu yıl pek çok Avrupalı tur şirketinden rezervasyon aldı.

        - "Saros bölgesi çok özel bir yer"

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Saros Körfezi'nin uluslararası turizme açılmaya başladığını söyledi.

        Saros bölgesinin çok özel bir yer olduğunu belirten Bacıoğlu, "Kaptan Cousteau'nun geçmişte burada araştırmalar yaptığını ve bölgeyle ilgili çok güzel sözler söylediğini biliyoruz. Kendi kendini temizleme özelliğine sahip Saros Körfezi denizi ve doğasıyla eşsiz bir yer." dedi.

        Bacıoğlu, Saros Körfezi sahillerinin önemli bir turizm potansiyelinin olduğunu vurguladı.

        Turizm çeşitliliğinin artması, yapılan tanıtım faaliyetleri ve körfezin eşsiz güzelliğinin, turizm hareketliliği oluşturduğunu anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Saros Körfezi'ne turizm açısından baktığımızda diğer bölgelere kıyasla çok bilinen bir yer değildi. Özellikle son yıllarda su altı turizmiyle beraber deniz turizmine olan ilgi de artmaya başladı. Turizm hareketliliği ciddi bir ivme kazandı. Bölgedeki nitelikli turizm işletmelerinin artması, gelen turistlere sunulan farklı turistik aktiviteler bu artışta çok önemli bir etken. Son yıllarda komşu ülke Bulgaristan ile Romanya'dan bir ilgi vardı. Bu yıl İngiltere başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinden bölgeye bir talep var ve rezervasyonlar yapılmış durumda. Bu bizi çok sevindirdi. Amacımız bölgenin temizliğini, doğasını ve su altı turizm imkanlarıyla çeşitli imkanları sunup sezonu uzatmak. Nisan ayından ekim ayına kadar süren bir sezon oluşturmak bölge turizmine ciddi bir katkı sunacaktır."

        - Saros Körfezi için 'Trakya'nın Bodrum'u' tanımlaması

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyonu Başkanı ve otel işletmecisi Mustafa İşçimen ise Saros Körfezi'ne olan Avrupalı turist ilgisinin artmaya başladığını aktardı.

        Bölgenin doğal güzelliklerinin yurt dışından talep aldığını dile getiren İşçimen, "Saros Körfezi için 'Trakya'nın Bodrum'u' tanımlaması yapılmaya başlandı. Biz de hazırlıklarımızı özel bir şekilde yürütüyoruz. Artık yurt dışına da açılıyoruz. Sezonun henüz başında İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'dan misafirlerimizi ağırladık." ifadesini kullandı.

        İşçimen, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleme özelliğiyle eşsiz bir yer olduğunu belirtti.

        Bölgenin doğasının korunarak nitelikli turizm hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden İşçimen, şöyle devam etti:

        "Bölgemiz çok önemli güzelliklere sahip. Turizm potansiyelimiz artıyor. Son yıllarda görmediğimiz bir Avrupa ilgisi olmaya başladı. Özellikle Büyük Britanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden ciddi bir talep var. Eylül ayı ve ekim ayına kadar rezervasyonlar var. Artık Saros'u yurt dışında iyi şekilde tanıtmalıyız. Bölgemizin marka değerini artırmalıyız. Turizm çeşitliliğini artırmalıyız. Dinlenme turizmi yeterli değil. Su altı turizminin yanı sıra doğa turizmini katmalıyız. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 4-5 yıl içerisinde çok farklı bir Saros göreceğimizi tahmin ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan köyünü ziyaret etti
        İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan köyünü ziyaret etti
        Davutoğlu: İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım
        Davutoğlu: İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu
        81 yaşındaki aday, 8'inci kez YKS'ye girdi; sınav yerine bastonuyla geldi
        81 yaşındaki aday, 8'inci kez YKS'ye girdi; sınav yerine bastonuyla geldi
        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına gir...
        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına gir...