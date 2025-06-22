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        Edirne'de "8. Lavanta Tarla Günleri" etkinliklerle devam ediyor

        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:49
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        Edirne'de "8. Lavanta Tarla Günleri" etkinliklerle devam ediyor
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        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında enstitünün Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde sunum ve atölye etkinlikleri yapıldı.

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, 8 yıldır gerçekleştirilen tarla günlerinin kent turizmine değer kattığını söyledi.

        Lavantaların kenti renklendirdiğini belirten Bacıoğlu, "Lavanta tarlaları her yıl binlerce ziyaretçi alıyor. Üretim alanları da sürekli genişliyor. Kırsal turizmin geliştirilmesi açısından lavantayı çok önemli görüyoruz. Gençlerimizin bu tip alternatif ürünlerle para kazanmalarını ve köylerde üretime devam etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Sunum ve atölye çalışmaları

        Programda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Merve Güzel, "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme ve Tarla Kurulumu" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Lavantanın farklı çeşitlerini bulunduğunu belirten Güzel, lavandula angustifolia (İngiliz lavantası) çeşidinin sağlık, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığını dile getirdi.

        Lavantanın yüksek gelir getiren bir bitki olduğunu anlatan Güzel, "Bitkiyi yetiştirmek kadar pazarlama yapmak da çok önemli. Toprak analizi yaptırıp bu işe başlanır. Bizim amacımız ilk önce kıraç topraklarda bunu yetiştirmekti. Ancak son yıllarda bitkinin popülerleşmesi ve turizm öğesi olmasıyla daha verimli alanlarda da lavanta üretimi yapılmaya başlandı." dedi.

        Güzel, Edirne gülü ve Edirne kırmızısı renginin elde edildiği kökboya bitkisi başta olmak üzere kentte tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.

        Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Gedik ise tıbbi aromatik bitkilerin doğru kullanımı hakkında bilgiler verip, evde lavanta yağı elde edilmesiyle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

        Lavantanın farklı kullanım alanları olduğunu dile getiren Gedik, evde yapılacak çalışmalarla lavantadan farklı ürünler elde edilebileceğini anlattı.

        Program, lavanta üreticisi Hatice Özyıldırım'ın lavanta sabunu yapımı atölyesiyle sona erdi.

        29 Haziran'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında her gün 09.30 - 20.30 arasında enstitü bahçesindeki lavanta tarlası ziyaret edilebilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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