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        Edirne'de ikinci ürün ayçiçeği ekimini artırmak amacıyla üreticilere tohum dağıtıldı

        Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 devlet destekli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:39
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        Edirne'de ikinci ürün ayçiçeği ekimini artırmak amacıyla üreticilere tohum dağıtıldı
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        Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 devlet destekli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Edirne'de yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik destek projeleri devam ediyor.

        Çiftçilerin ikinci ürün olarak ayçiçeği ekimini teşvik etmek amacıyla hibe destekli tohumu dağıtımı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tohum desteği kampanyası kapsamında 860 dekarlık alana ekilmek üzere 36 üreticiye, yüzde 75 hibeli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de geniş alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirtti.

        Üretimin artırılması için desteklemelerin sürdüğünü aktaran Bayazıt, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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