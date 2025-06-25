Trakya Üniversitesi'ndeki sanatçı ve doğa dostu buluş "faydalı model" belgesiyle tescillendi

Trakya Üniversitesi'nde geliştirilen az sayıda kasnakla çok sayıda resim yapılabilmesine olanak tanıyan doğa dostu ve ekonomik "Yelkenli Şövale-Cırtlı Tuval ve Sergi Paravanı Kiti" buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model belgesiyle tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Dede Kodaman tarafından kullanıcılarına pek çok kolaylık sağlayan "Yelkenli Şövale-Cırtlı Tuval ve Sergi Paravanı Kiti" geliştirildi.

Doç. Dr. Kodaman'ın tasarladığı çalışma Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Faydalı Model Belgesi'yle tescillenmeye hak kazandı.

- Doğa dostu buluş büyük ilgi görüyor

Buluş, kolaylığı ve ergonomi sağlamasının yanı sıra az sayıda kasnakla çok sayıda resim yapılabilmesine olanak tanıyarak doğa dostu ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu yönleriyle buluşun üreticiler, sanatçılar, öğrenciler, sanat eğitmenleri, müzeler, galeriler, konservatörler ve ilgili tüm alanlar için büyük ilgi görmesi bekleniyor.