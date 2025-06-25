Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın inşası sürüyor
Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.
Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Edirne’de inşa edilen Çömlekköy Barajı’nda ekipler yoğun mesai harcıyor.
Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak barajın gövde ve dolu savak kazıları devam ediyor.
Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.
Kazı çalışmaları tamamlanan derivasyon tünelinde iç kalıcı kaplama imalatlarının yapımında da sona gelindi.
Çömlekköy Barajı'nın 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
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