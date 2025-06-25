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        Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın inşası sürüyor

        Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:29
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        Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın inşası sürüyor
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        Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Edirne’de inşa edilen Çömlekköy Barajı’nda ekipler yoğun mesai harcıyor.

        Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak barajın gövde ve dolu savak kazıları devam ediyor.

        Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

        Kazı çalışmaları tamamlanan derivasyon tünelinde iç kalıcı kaplama imalatlarının yapımında da sona gelindi.

        Çömlekköy Barajı'nın 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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