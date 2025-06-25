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        Edirneli Hazar engelleri azmiyle aştı, beden eğitimi öğretmeni oldu

        GÖKHAN BALCI - Edirne'de bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman (25) beden eğitimi öğretmeni olarak atanmanın heyecanını yaşarken, engelli bireylerde spor konulu yüksek lisans eğitimini sürdürerek azmiyle örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:00
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        Edirneli Hazar engelleri azmiyle aştı, beden eğitimi öğretmeni oldu
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        GÖKHAN BALCI - Edirne'de bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman (25) beden eğitimi öğretmeni olarak atanmanın heyecanını yaşarken, engelli bireylerde spor konulu yüksek lisans eğitimini sürdürerek azmiyle örnek oluyor.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nden 2 yıl önce mezun olan Kahraman, aynı fakültenin Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

        Girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS) öğretmen olarak atanabilme puanını başarıyla alan Kahraman, beden eğitimi öğretmeni olmaya hak kazandı.

        Yeni eğitim-öğretim yılında Edirne’de bir okulda göreve başlayacak olan Kahraman, akademik bilgi ve tecrübelerini genç nesillere aktarmaya hazırlanıyor.

        - "Yılın sporcusu seçildim, Türkiye beşincisi oldum"

        Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının dönüm noktasının lisede öğretmeni Gürbüz Tokgöz’ün yönlendirmesiyle spora başlaması olduğunu söyledi.

        Spora başladıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır'ın desteğiyle kendini geliştirdiğini belirten Kahraman, "2019'da bilek güreşinde katıldığım yarışmalarda ödüller kazandım. Yılın sporcusu seçildim, Türkiye beşincisi oldum, bu aşamalar hep bir ekip işi. Zincirin halkaları gibi düşünürsek halkalardan birini dışarı çıkardığınızda zincir bozulur." dedi.

        Kahraman, elde ettiği başarıların ardından yeni arayışlara girdiğini, madalya almak isteyen kişilere rehberlik edip destek olmaya karar verdiğini dile getirdi.

        Akademik kariyer yapmak istediğini ifade eden Kahraman, "Bütün hikayem bir problemi bulup, bunu nasıl çözebiliriz ya da bir adım ileriye nasıl götürebiliriz onu hesaplamakla geçti. Tabii bunlar tek bir kişinin başarısı değil doğru bir ekip doğru bir planlama gerekli." diye konuştu.

        - "Atanmayı bekliyorum"

        Kahraman, öğretmen olmaya hak kazandığını, atama için beklediğini belirtti.

        Hocalarından öğrendiklerini aktaracak olmanın heyecanını yaşadığını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

        "Öğrenciyken sınav kağıdı gelir, cevaplarsın ve biter. Öğrendiklerimi aktarma kısmında nasılım acaba, öğrendim ama ne kadarını anlatabiliyorum, benim için kendimi test etme aşaması olacak.

        Hocalarımın hayatıma dokunduğu gibi ben de öğrencilerimin hayatına dokunmak istiyorum. Kendimden biliyorum ki bir öğretmen isterse bir öğrencinin hayatını değiştirebiliyor. Bu kapsamda ben de ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım onların yaptığının çeyreğini yapıp öğrencilere dokunabilirim."

        - "Zorluklarla başa çıkmak Hazar'ın işi"

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar da başarılı bir öğrenci olduğunu, lisans eğitimiyle kalmayarak yüksek lisansa da başladığını belirtti.

        Öğrencisinin, yüksek lisansın ilk dönem derslerinde de başarılı bir ilerleyiş sergilediğini, ikinci dönemin ardından tez aşamasına geçeceğini aktaran Özbar, "Büyük bir merakla tez çalışmalarının tamamlanmasını da bekliyoruz. Kendisine vermiş olduğum bir ödevin hala devam ettiğini, sonuca geldiğini ve çok zor olduğunu söyledi. Zorluklarla başa çıkmak Hazar'ın işi. En iyi şekilde bununla da başa çıkacağını düşünüyorum. Bundan sonra da akademik makalelerin üzerinde ismini görmeye başlayacağız." dedi.

        Özbar, Hazar'ın öğretmen olarak atanmış olmasının da büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

        Bu başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Özbar, "Bütün işlemleri takip ediyorum. İlk gününde okulda ne yapacak merak ediyorum, gitmek de istiyorum. Buralara gelmek isteyen, bu hedeflere ulaşmak isteyen bireyler için çok büyük bir örnek. Olumlu yönde örnek gösterilebilecek, işaret edilebilecek bir karakter aynı zamanda. Hazar gerçekten çok başarılı. İnşallah bundan sonraki süreçte de kapıları açar, dağları devirir ve arkasından gelecek kişilere ön ayak olmuş olur." ifadelerini kullandı.

        - "Biz sorunu nasıl çözeceğiz ona odaklanıyoruz"

        Fakültenin engelli birimi koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Sivrikaya Tokgöz de yıllar önce eşi vasıtasıyla tanıdığı Hazar'a yüksek lisans danışmanlığı yaptığını belirtti.

        Hazar'ın kendisini en çok etkileyen özelliğinin zorluklar karşısında vazgeçmemesi olduğunu aktaran Tokgöz, "Yaşanan sıkıntılar oluyor, dibe vuruyoruz ama Hazar vazgeçmiyor. 'Nasıl çözeceğiz hocam?' diyor. Biz sorunu nasıl çözeceğiz ona odaklanıyoruz. Yüksek lisansta güzel bir tez hazırlayacağız. Bu sefer de akademik boyuttaki sınırları aşacağız Hazar ile." dedi.

        Tokgöz, Hazar'ın engelli bireylere rol model olduğunu, engelli bireylerin görünürlüğünün artmasıyla öğrencilerin isteme azminin de artacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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