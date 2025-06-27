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        Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali başladı

        Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:29
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        Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali başladı
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        Uluslararası Edirne 5. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

        Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen festival, Edirne Belediye Bandosu konseriyle başladı.

        Festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen gruplar sahne aldı.

        Kendi yörelerine ait müzikler eşliğinde gösteri yapan ekiplerin performansları ilgiyle izlendi.

        İzleyiciler de zaman zaman müzik eşliğinde dans etti.

        Festival yarın düzenlenecek gösterilerin ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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