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        Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:10
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        Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı.

        İlçe merkezindeki TOKİ konutları yanındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Edirne Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dekar buğday tarlası yandı.

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yangının ekiplerin ve çiftçilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

        Söndürme çalışmalarına destek verenlere teşekkür eden Ormankıran, "Tüm hemşehrilerimizden ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde ateş yakmama, anız yakmaktan kaçınma ve doğayı koruma konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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