Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı törenle açıldı.

Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Sabuni Mahallesi Banka Sokak'taki il başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Balkanların giriş kapısı olan Edirne'nin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Cömert, "500 yıl vatan toprağı olmuş Balkanları içimizde yara olarak bıraktık. İnşallah Edirne bu bayrağı gelecek nesillere aktarma, vatan topraklarının tekrar bir araya gelmesi noktasında, serhat olmanın, uç beyi olmanın misyonunu Alpaslan Başkanım ve ekibiyle beraber yerine getirecektir. Yeni yerimiz hayırlı ve mübarek olsun." diye konuştu.

İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu da hiç kimseyi ayırt etmeyen bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Yesevi Hareketi 3 kıtadaki faaliyetleriyle bir zamanlar ecdadımızın at koşturduğu yerlerde Türk'ün bayrağını dalgalandırmaya devam edecek bir sivil insiyatiftir." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.