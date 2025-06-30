Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı törenle açıldı.

        Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Sabuni Mahallesi Banka Sokak'taki il başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Balkanların giriş kapısı olan Edirne'nin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Cömert, "500 yıl vatan toprağı olmuş Balkanları içimizde yara olarak bıraktık. İnşallah Edirne bu bayrağı gelecek nesillere aktarma, vatan topraklarının tekrar bir araya gelmesi noktasında, serhat olmanın, uç beyi olmanın misyonunu Alpaslan Başkanım ve ekibiyle beraber yerine getirecektir. Yeni yerimiz hayırlı ve mübarek olsun." diye konuştu.

        İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu da hiç kimseyi ayırt etmeyen bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Yesevi Hareketi 3 kıtadaki faaliyetleriyle bir zamanlar ecdadımızın at koşturduğu yerlerde Türk'ün bayrağını dalgalandırmaya devam edecek bir sivil insiyatiftir." dedi.

        Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Keşan Belediye Meclisi toplanacak

        Keşan Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, 3 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        Toplantıda, içkili yer bölgesi taleplerinden imar planı değişikliklerine, satranç turnuvasından su sondaj kuyularına kadar birçok önemli konu görüşülecek.

        - Minik güreşçi Damla Sheikhani Türkiye ikincisi oldu

        Edirne'de öğrenim gören 11 yaşındaki Damla Sheikhani, Sivas'ta düzenlenen Minikler Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

        İstiklal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi genç sporcu, Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen şampiyonada sergilediği performansla dereceye girerek Edirne'ye gurur yaşattı.

        Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, elde ettiği başarı dolayısıyla Damla Sheikhani'yi, öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı
        Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı
        Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi
        Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi
        Edirne'deki orman yangını 20,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Edirne'deki orman yangını 20,5 saat sonra kontrol altına alındı
        Edirne'de köy muhtarı su tankeriyle "yangın nöbeti" tutuyor
        Edirne'de köy muhtarı su tankeriyle "yangın nöbeti" tutuyor
        Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
        Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı