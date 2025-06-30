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        Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet

        Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan Kırkpınar davul zurna ekibi, vatandaşları 4 Temmuz'da başlayacak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:02
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        Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet
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        Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan Kırkpınar davul zurna ekibi, vatandaşları 4 Temmuz'da başlayacak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

        Güreşlerde görev yapacak davul zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a geleneksel Kırkpınar davetinde bulundu.

        Tarihi Belediye Binası önünde güreş havaları çalan ekip, Akın'a çiçek hediye etti.

        Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada Kırkpınar coşkusunu yaşamaya başladıklarını söyledi.

        Davul zurna ekibi tarafından karşılanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın, "Çok güzel bir başlangıç oldu. İnşallah hem Edirneli hemşerilerimizi hem gelen misafirlerimizi hem de pehlivanlarımızı en güzel şekilde hep birlikte ağırlayacağız." dedi.

        Kırkpınar'ın kentin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Akın, organizasyonun Edirne için büyük fırsat olduğunu kaydetti.

        Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı ve ekibin şefi Fahrettin Zurnacı ise geleneksel Kırkpınar davetlerine başladıklarını ifade etti.

        Davul zurna ekibinin Kırkpınar'ın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Zurnacı, "Kırkpınar zamanı geldiğinde esnafımız bizi bekler. 20 davul, 20 zurna ve 1 şef olmak üzere 41 kişi kentin her yerinde geleneksel usullerle davetimizi yapıyoruz. Hafta boyunca Edirnelileri şenliğimize davet edeceğiz." diye konuştu.

        Kırkpınar davul zurna ekibi, hafta boyunca 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek organizasyona esnaf ve vatandaşları davet edecek.

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