Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, askeri törenle toprağa verildi.
Edirne’de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, askeri törenle toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden gazi için Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde tören düzenlendi.
Evinde helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenazesi köy mezarlığına getirilen Ahmet Ada'nın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.
Törene, Ahmet Ada'nın yakınlarının yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.