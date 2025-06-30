Toplantıda geride kalan eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesi yapılırken, elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Yangın söndürücü ve en az 1 tonluk su tankeri olmadan hasat yapılmasının riskli olduğunu belirten ekipler, hasat işleminin sabah ve akşam saatlerinde yapılmasının uygun olacağını anlattı.

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