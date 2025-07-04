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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:22
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki 664. tarihi buluşmanın ilk gününde 36 pehlivan kol bağladı.

        Minik pehlivanların mücadeleleriyle başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 gün sürecek.

        Kırkpınar'da 40'ı başpehlivan olmak üzere 762 güreşçi, birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

        - Hem rakipleri hem de sıcakla mücadele edecekler

        Güreşlerin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi adasının etrafından geçen Tunca Nehri'nin sebep olduğu nem dolayısıyla güreşçiler, rakiplerinin yanı sıra sıcak ve nem ile de mücadele edecek.

        Son günlerde bunaltıcı sıcakların yaşandığı kentte, pehlivanlar sarf edecekleri efor, alanın özelliği ve vücutlarına sürülen zeytinyağı nedeniyle sıcağı daha fazla hissedecek.

        Meteoroloji verilerine göre bugün Edirne'de hava sıcaklığı en yüksek 36 derece olacak.

        Sıcaklığın, başpehlivanlık güreşlerinin yapılacağı cumartesi günü 38, pazar günü ise 37 derecede seyretmesi bekleniyor.

        - Başpehlivanlık güreşleri yarın başlayacak

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş kategorisi müsabakaları, yarın öğle saatlerinde başlayacak.

        Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar lig performanslarına göre 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan isimler arasından da ilave bir torba oluşturuldu.

        Yeni sisteme göre birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, ilk tur müsabakalarında güreş tutmayacak.

        Dördüncü torba ile beşinci torbadaki başpehlivanlar, birinci tur müsabakalarını gerçekleştirecek.

        İkinci turda 32 başpehlivan eşleşecek.

        Pehlivanların yer aldığı torbalar şöyle:

        Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

        İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

        Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

        Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

        Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

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