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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamacayla yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 08:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:57
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamacayla yakalandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi'nde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe aldı.

        Ekiplerce kovalamacayla Habib Hoca Mahallesi'nde yakalanan sürücü denetim noktasına getirildi.

        Araç sürücüsü G.U'ya (17) ehliyetsiz araç kullanma, "dur" ikazına uymama ve tehlikeli şerit değiştirmekten 41 bin 688 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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