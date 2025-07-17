Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Hatimoğulları da ülkede son günlerde yaşanan gelişmelerin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakırhan, "Yürüttüğümüz süreci içeriden çok iyi takip ediyorlar, destekliyorlar. Sürecin onurlu bir barışla taçlanmasını umut ediyorlar." ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

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