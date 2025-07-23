İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç Nehri ile çeltik sahalarında incelemelerde bulundu.

Sevgili, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, su yönetimi konusunda daha dinamik bir yapı oluşturmak amacıyla sürekli sahada olacaklarını ifade etti.

Su yönetimini daha aktif bir şekilde sürdürmek istediklerini anlatan Sevgili, "İlçe Tarım Müdürü Olcay Karpuz ve DSİ'den Recep Çomak'ı sahada aktif görev yapmak üzere yetkilendirdik. Görevlendirdiğimi arkadaşlar saha denetimlerinde ve su dağıtım süreçlerinde aktif rol alacak. Meriç’ten gelecek suyun daha da artacağından hiç şüphemiz yok. Bu süreci hep birlikte başaracağız, üreticimizin yanındayız." dedi.