        Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:19
        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil Talatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

        Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

