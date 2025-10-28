Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:55
        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Irmak, mesajında Cumhuriyet’in Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in halkın egemenliğine, eşitliğe ve ilerlemeye dayanan bir aydınlanma yolu olduğunu ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla temelleri atılan Cumhuriyet, Türkiye'yi çağdaş bir geleceğe taşımıştır. Bugün hepimize düşen görev bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere kararlılıkla aktarmaktır. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Edirne halkının ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

        - TGD Başkanı Doğan

        Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında Cumhuriyet'in 102. yıldönümünün büyük bir onur, coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

        Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, düşünce özgürlüğünün, eşitliğin, adaletin ve çağdaşlaşmanın temeli olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Bu büyük mirası korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en önemli görevidir. Trakya Gazeteciler Derneği olarak bizler Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden, Cumhuriyet'in değerlerinden aldığımız güçle, halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Özgür ve ilkeli basın, demokrasinin en güçlü dayanağıdır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        - EGD Genel Sekreteri Dramalı

        Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dramalı, mesajında Cumhuriyet'in vatandaşlara özgürlük, eşit yurttaşlık ve demokrasi armağan ettiğini belirtti.

        Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Dramalı, şunları kaydetti:

        "Özgür basın, bu yolda demokrasinin en güçlü teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

