Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında Cumhuriyet’in Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in halkın egemenliğine, eşitliğe ve ilerlemeye dayanan bir aydınlanma yolu olduğunu ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla temelleri atılan Cumhuriyet, Türkiye'yi çağdaş bir geleceğe taşımıştır. Bugün hepimize düşen görev bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere kararlılıkla aktarmaktır. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Edirne halkının ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

- TGD Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında Cumhuriyet'in 102. yıldönümünün büyük bir onur, coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, düşünce özgürlüğünün, eşitliğin, adaletin ve çağdaşlaşmanın temeli olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu büyük mirası korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en önemli görevidir. Trakya Gazeteciler Derneği olarak bizler Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden, Cumhuriyet'in değerlerinden aldığımız güçle, halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Özgür ve ilkeli basın, demokrasinin en güçlü dayanağıdır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

- EGD Genel Sekreteri Dramalı

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dramalı, mesajında Cumhuriyet'in vatandaşlara özgürlük, eşit yurttaşlık ve demokrasi armağan ettiğini belirtti.