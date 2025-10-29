Edirne kırmızısı yapılan çalışmalarla ekonomik ve kültürel değer haline getirildi

GÖKHAN ZOBAR - Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen ve formülünün Fransa'ya götürülmesiyle bir "casusluk hikayesine" benzetilen efsane renk Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople), yürütülen çalışmalar sayesinde yeniden kentin ekonomik ve kültürel değerleri arasına girdi.

Edirneli boya ustalarının 15'inci yüzyılda geliştirdiği, 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı, uzun yıllar unutulmaya yüz tutmuştu.

Kentin bu özgün rengini yeniden canlandırmak amacıyla Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi öncülüğünde 8 yıl önce başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi.

Bu kapsamda tanıtım etkinlikleri, sempozyumlar ve bilimsel araştırmalar düzenlenirken, rengin elde edildiği rubia tinctorum adlı kök boya bitkisinin deneme ekimleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde başlatılan deneme ekimleri başarıyla sonuçlandı. Bitkinin kent genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Uzunköprü ilçesinde de üretici Şenol Ataç tarafından 10 dekarlık alana yapılan ekimlerin hasadı traktörlerle başladı.

Kök boya bitkisinden elde edilen Edirne kırmızısının rengi ve doğal yapısıyla ilgi çektiğini belirten Tülek, "Günümüzde organik boyacılığa ilgi arttığı için daha değerli hale geldi. Bu kültürel değeri yaşatmak, eski günlerdeki değerine ulaşması için önemli çalışmalar yapıldı." dedi.

Böylece Edirne kırmızısı, yeniden kentin kimliğini temsil eden kültürel ve ekonomik bir değer haline geldi. Hedef, ekim alanlarını genişleterek çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak.

- Ekilen bitkilerin kök verimi iyi

Tülek, yapılan deneme ekimlerinde bitkinin Edirne'de verimli şekilde üretilebildiğini belirlediklerini dile getirdi.

Üreticilere örnek çalışmalar yaptıklarını ve bitkinin üretimine başlandığını anlatan Tülek, şunları kaydetti:

"Kurulumu yapılan bahçede hasat yapıldı. Kök veriminin iyi olduğunu gördük. Rubia bitkisinde yeterli kök verimine ulaşılması için 2-3 yıl geçmesi gerekiyor. Ardından hasat işlemi yapılıyor. Elde edilen kökler kurutulup öğütüldükten sonra boyacılık için uygun hale geliyor ve kullanılmak üzere tekstil sektörüne gönderiliyor.

Üreticiler bizim bahçelerimizi gezip üretimin nasıl yapıldığını görebilirler. Sektörün kök boya bitkisine talebi çok yüksek, bu kültürel değerin canlandırılması için çalışıyoruz. Üreticilere alternatif olacaktır. Edirne kırmızısı rengi geçmişte olduğu gibi günümüzde de popüler. Kumaş ve tekstil sektöründe aranan bir hammadde. Bu talepler doğrultusunda üreticilerin ekim alanlarını artırmasını bekliyoruz."