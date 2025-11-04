Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yeni Mahalle'de süren yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Giriş: 04.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:55
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yeni Mahalle'de süren yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan ve beraberindekiler, Yeni Mahalle'de Atakent-1 Sitesi sakinlerinin talebi üzerine başlatılan çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, mahalle sakinleriyle de sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, yolları modern, güvenli ve konforlu hale getirdiklerini belirtti.

        Keşanlıların yaşam kalitesini artırmak için ilçe genelinde altyapıdan üstyapıya kadar çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Özcan, her mahalle ve sokağın pırıl pırıl olacağını kaydetti.

        - Uzunköprü'de öğrencilere tiyatro eğitimi verilecek

        Uzunköprü ilçesinde "Tiyatro UZKÖP Akademi" kapsamında talepte bulunan öğrencilere tiyatro eğitimi verilecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yıl boyu sahne eğitimi verileceği belirtildi.

        Katılımcıların eğitimler kapsamında özgüven kazanacağı aktarılan açıklamada, son başvuruların yarın okul müdürlüklerine yapılması gerektiği kaydedildi.

        - Uzunköprü'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Uzunköprü ilçesinde belediye ekiplerince altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kanal ve su arızalarını da onaran ekipler, park ve bahçe bakım işlemleri gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

