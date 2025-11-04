Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yeni Mahalle'de süren yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan ve beraberindekiler, Yeni Mahalle'de Atakent-1 Sitesi sakinlerinin talebi üzerine başlatılan çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özcan, mahalle sakinleriyle de sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, yolları modern, güvenli ve konforlu hale getirdiklerini belirtti.

Keşanlıların yaşam kalitesini artırmak için ilçe genelinde altyapıdan üstyapıya kadar çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Özcan, her mahalle ve sokağın pırıl pırıl olacağını kaydetti.

- Uzunköprü'de öğrencilere tiyatro eğitimi verilecek

Uzunköprü ilçesinde "Tiyatro UZKÖP Akademi" kapsamında talepte bulunan öğrencilere tiyatro eğitimi verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yıl boyu sahne eğitimi verileceği belirtildi.