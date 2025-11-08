Kiremit çatılara kurulan fotovoltaik paneller güneşten daha verimli enerji alınmasını sağlıyor

GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesinde (TÜ) yapılan araştırma, kiremitli çatıya kurulan fotovoltaik panellerin diğer çatı türlerine konulan panellere kıyasla güneşten daha fazla enerji sağlanabileceğini gösterdi.

TÜ Mühendislik Fakültesinde Prof. Dr. Uğur Akyol ve Doç. Dr. Dinçer Akal danışmanlığında yüksek lisans çalışması yürüten makine mühendisi Fatih Özkan, çatı tiplerinin fotovoltaik panellerden elde edilen enerji üzerindeki etkisiyle ilgili Edirne'de bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında Mühendislik Fakültesi bahçesinde kiremit, bitümlü shingle (çatı kaplama örtüsü), sandviç panel ve trapez saç çatı malzemelerinin üzerine 600 vatlık paneller yerleştirildi.

Enerji üretim değerleri ile panel altındaki çatı yüzeyine ait sıcaklık verileri, bir ay boyunca beş dakikalık aralıklarla kaydedildi.

Elde edilen bulgular, kiremit çatıya kurulu sistemin kendisine en yakın verimlilik sağlayan bitümlü shingle çatıya kurulu sisteme kıyasla yüzde 6 daha fazla enerji ürettiğini ortaya koydu.

- Panel sıcaklığı arttıkça verim düşüyor

Doç. Dr. Akal, AA muhabirine fotovoltaik panellerin çalışma sürecinin bulundukları yüzey sıcaklığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Panellerin sıcaklığı arttıkça enerji üretim veriminin düştüğünü belirten Akal, "Farklı çatı türlerinde fotovoltaik panellerin enerji verimliliğini ve aynı zamanda çatı arası sıcaklığını gözlemlemek istedik. 4 tip çatı kurulumu yapıldı ve sürekli veri alındı." dedi. Akal, panellerin monte edildiği çatı kaplamasının termal özelliklerinin sistem performansının belirlenmesinde önemli bir etken olarak öne çıktığına dikkati çekti. Çatı malzemesi seçiminin hem enerji verimliliği hem de iç mekanın termal konforu açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken kritik bir parametre olduğunu anlatan Akal, şunları kaydetti: "Çalışmada ilk etapta bir aylık verileri inceledik. Buna göre kiremit çatıya fotovoltaik panel kurulduğunda diğer çatı türlerine göre enerji verimliliği yüzde 6 daha fazla oluyor. Aynı zamanda çatı arası sıcaklığın 4 derece daha düşük olması sağlanıyor. Bu durum da binanın soğutulması için kullanılan enerji maliyetini düşürüyor. Sürdürülebilir şekilde fotovoltaik panellerden daha fazla enerji elde edebilmek için çatı kurulum malzemesinin önemini ortaya koymuş oluyoruz. İyi bir yalıtım ve kiremit kullanmanın avantajlı olduğunu görmüş olduk."