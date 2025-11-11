Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:10
        Edirne Belediyesi, sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen personel hakkında soruşturma başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz köpekle ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, veteriner hekimlerin gözetiminde barınakta bakımının sürdüğü bildirildi.

        Süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Edirne Belediyesi olarak hiçbir koşulda şiddeti, ihmali ya da kötü muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

