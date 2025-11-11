Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı

Süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Edirne Belediyesi olarak hiçbir koşulda şiddeti, ihmali ya da kötü muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz köpekle ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

