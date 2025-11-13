Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikleti takibe aldı. Motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde yolu kapatan polis aracına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü B.B.Y. ve yolcu U.U.Y. sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis aracında hasar oluştu.
Ehliyetsiz sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.