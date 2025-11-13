Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikleti takibe aldı. Motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde yolu kapatan polis aracına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü B.B.Y. ve yolcu U.U.Y. sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis aracında hasar oluştu.

        Ehliyetsiz sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Edirneli üreticiler ata tohumundan ürettikleri ürünleri Millet Bahçesi'nde...
        Edirneli üreticiler ata tohumundan ürettikleri ürünleri Millet Bahçesi'nde...
        Edirne Valisi Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını açıkla...
        Edirne Valisi Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını açıkla...
        Edirne İl Halk Kütüphanesinin yapımında sona gelindi
        Edirne İl Halk Kütüphanesinin yapımında sona gelindi
        İpsala'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        İpsala'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Edirne'de üreticiler ürünlerini Millet Bahçesi'nde satışa sunacak
        Edirne'de üreticiler ürünlerini Millet Bahçesi'nde satışa sunacak
        Edirne İl Özel İdaresi, Karaağaç'ta sunduğu yöresel lezzetleri arttıracak
        Edirne İl Özel İdaresi, Karaağaç'ta sunduğu yöresel lezzetleri arttıracak