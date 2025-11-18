Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, "Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek

        Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, "Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda 7-18 yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular katılacak.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin kurtuluşunu Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan sporcularla coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

        Tüm vatandaşları müsabakalara davet eden Dinç, yarışacak sporculara da başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        İpsala'da tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        İpsala'da tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Edirne Valisi Sezer: "İpsala pirinci AB tesciliyle marka değerini artıracak...
        Edirne Valisi Sezer: "İpsala pirinci AB tesciliyle marka değerini artıracak...
        AB'den tam not alan İpsala pirinci dünya markası olma hedefiyle üretilecek
        AB'den tam not alan İpsala pirinci dünya markası olma hedefiyle üretilecek
        Deneme sahasından elde edilecek veriler bölge tarımına yön verecek Edirne'd...
        Deneme sahasından elde edilecek veriler bölge tarımına yön verecek Edirne'd...
        Edirne'de 57 anıt ağaç bulunuyor
        Edirne'de 57 anıt ağaç bulunuyor
        Edirne'de çevre denetimleri 2025 yılında arttı
        Edirne'de çevre denetimleri 2025 yılında arttı