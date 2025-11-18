Edirne'de, "Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek
Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.
Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.
Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda 7-18 yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular katılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin kurtuluşunu Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan sporcularla coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.
Tüm vatandaşları müsabakalara davet eden Dinç, yarışacak sporculara da başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.