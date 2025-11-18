Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ'de Hemşirelik Bölümü öğrencileri fidan dikti

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikme etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:26
        TÜ'de Hemşirelik Bölümü öğrencileri fidan dikti
        Trakya Üniversitesi (TÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikme etkinliği düzenledi.

        TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'nde "Sen de bir fidan dik, geleceğe nefes, doğaya can ol" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte 200 fidan toprakla buluştu.

        Dikilen fidanların öğrenciler tarafından sulanmasıyla program son buldu.

        Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Paslı Gürdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

