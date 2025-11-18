TÜ'de Hemşirelik Bölümü öğrencileri fidan dikti

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Paslı Gürdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'nde "Sen de bir fidan dik, geleceğe nefes, doğaya can ol" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte 200 fidan toprakla buluştu.

