Keşan Belediye Başkanı Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Keşan'ın kurtuluşunun yalnızca bir bölgenin değil tüm milletin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Kurtuluşumuz bir ulusun kaderini değiştiren destansı mücadelenin yereldeki en güçlü temsilidir. Kurtuluş mücadelesi Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Keşan'da da büyük bir inanç, fedakarlık ve kararlılıkla verilmiştir.

Bu mücadele, bizlere bağımsızlığın değerini ve vatan sevgisini hatırlatıyor. Kurtuluş günü Keşan halkı için gurur ve onur günüdür. Bu özel gün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmektedir. Keşanlı hemşerilerimizin kurtuluş gününü en içten duygularımla kutluyorum."