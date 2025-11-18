Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan Belediye Başkanı Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan Belediye Başkanı Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özcan, mesajında Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirtti.

        Keşan'ın kurtuluşunun yalnızca bir bölgenin değil tüm milletin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Kurtuluşumuz bir ulusun kaderini değiştiren destansı mücadelenin yereldeki en güçlü temsilidir. Kurtuluş mücadelesi Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Keşan'da da büyük bir inanç, fedakarlık ve kararlılıkla verilmiştir.

        Bu mücadele, bizlere bağımsızlığın değerini ve vatan sevgisini hatırlatıyor. Kurtuluş günü Keşan halkı için gurur ve onur günüdür. Bu özel gün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmektedir. Keşanlı hemşerilerimizin kurtuluş gününü en içten duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürülen evi, Bulgaristan'da törenle açıld...
        Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürülen evi, Bulgaristan'da törenle açıld...
        Edirne İl Genel Meclisinde yol yapım çalışmaları konusu ele alındı
        Edirne İl Genel Meclisinde yol yapım çalışmaları konusu ele alındı
        TÜ'de Hemşirelik Bölümü öğrencileri fidan dikti
        TÜ'de Hemşirelik Bölümü öğrencileri fidan dikti
        Edirne'de, "Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek
        Edirne'de, "Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek
        İpsala'da tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        İpsala'da tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Edirne Valisi Sezer: "İpsala pirinci AB tesciliyle marka değerini artıracak...
        Edirne Valisi Sezer: "İpsala pirinci AB tesciliyle marka değerini artıracak...