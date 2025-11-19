Edirne'de buğdayın kuraklığa karşı dayanıklılığı üç farklı ekim yöntemiyle test edilecek

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklığa karşı dayanıklılığı ve yağışlardan faydalanma kapasitesini ölçmek amacıyla buğdayda üç farklı ekim yöntemi denenecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ayçiçeğinde başlatılan çalışmalar Sarayakpınar köyündeki deneme alanında buğday ekimiyle devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmada, daha önce ayçiçeği ekimi yapılan parsellerde buğday tohumları pulluk işleme, kazık çekme ve anıza ekim olmak üzere üç farklı yöntemle toprakla buluşturulacak.

Ekimler birer ay arayla gerçekleştirilecek, her yöntemin verim ve gelişim üzerindeki etkileri bilimsel ölçümlerle değerlendirilecek.

Çalışma kapsamında ayrıca ayçiçeği–buğday münavebesinin (ekim nöbeti) verim üzerine etkisi de incelenecek. Böylece üreticilere uygun ekim zamanı ve yöntemi konusunda uygulanabilir sonuçlar sunulması hedefleniyor.