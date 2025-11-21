Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik merkezi kurulacak

Edirne'de olası depremde kullanılacak ve afetlere hazırlık eğitimlerinin yapılacağı UMKE Eğitim Tatbikat Operasyon ve Lojistik Merkezi kurulacak.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında kentteki sağlık hizmetleri ve yatırım çalışmaları konusunda sunum yaptı.

Meclis üyelerini yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendiren Yıldırım, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını dile getirdi.

- "Düzenli tatbikatlar yapılıyor"

Yıldırım, deprem ve olası afetlere karşı gerekli eğitim ve tatbikatların düzenli aralıklarla yapıldığını söyledi.

Kentte afetlerde kullanılmak üzere 33 dönümlük arsada 1950 metrekare kapalı alana sahip yeni merkezin kurulumu için çalışmalara başlandığını belirten Yıldırım, "Marmara Depremi, bir gerçeğimiz, ne zaman olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz, olası deprem durumunda önemli hizmet verecek yeni bir alan hazırlıyoruz. Valiliğimizle görüşüp Süloğlu yolunda bir arsayı müdürlüğümüze tahsis ettirdik." dedi.

Yıldırım, UMKE Eğitim Tatbikat Operasyon ve Lojistik Merkezinin devlet hastanesinin ek binası olarak planlandığını ancak asıl işlevinin deprem ve afetlere yönelik olduğunu belirtti.

Merkezin yapımına kısa sürede başlanacağını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Orada özellikle deprem durumunda kullanılacak, UMKE çadırlarımızın bulunacağı ve eğitim merkezimizin olacağı bir alan yapacağız. Orada çadır kent kurabileceğiz, depremzede hastalarımıza orada bakabileceğiz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bizim arkadaşlarımız çok iyi çalışmıştı. Amerikan tipi bir çadır hastanemiz var çok büyük. İçerisinde ameliyatların yapıldığı bir hastane.

O hastaneleri ara ara açıp kuracağız ve işlevselliğini kontrol ettireceğiz çünkü deprem anında onu kontrol etme şansımız yok, hastaneyi açıp kurmamız gerekiyor. Çok verimli bir alan olacak. Bakanlığımızdan onay çıktı, en kısa sürede yapımına başlayacağız."