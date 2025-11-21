Trakya Üniversitesinde dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinin tüm bileşenleriyle şehre ve öğrencilere daha iyi hizmet sunma kararlılığını sürdürdüğünü belirten Hatipler, üniversite - şehir entegrasyonunu güçlendirecek projeler hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin yürüttüğü faaliyetler, gelecek hedefleri ve iş birliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatipler, birim yöneticilerinin çalışmalarına da dikkat çekti.

Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, genel sekreter yardımcıları, rektör danışmanları, daire başkanları ve dış paydaş temsilcileri katıldı.

–Trakya Üniversitesi, kurumsal gelişimini güçlendirmek ve üniversite - şehir iş birliğini artırmak amacıyla dış paydaşlarıyla bir araya geldi.

