        Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi

        –Trakya Üniversitesi, kurumsal gelişimini güçlendirmek ve üniversite - şehir iş birliğini artırmak amacıyla dış paydaşlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:09
        Trakya Üniversitesinde dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi
        –Trakya Üniversitesi, kurumsal gelişimini güçlendirmek ve üniversite - şehir iş birliğini artırmak amacıyla dış paydaşlarıyla bir araya geldi.

        Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, genel sekreter yardımcıları, rektör danışmanları, daire başkanları ve dış paydaş temsilcileri katıldı.

        Rektör Hatipler, toplantıda yaptığı konuşmada, dış paydaşların üniversitede sürdürülen çalışmalar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmasının önemine değindi.

        Üniversitenin yürüttüğü faaliyetler, gelecek hedefleri ve iş birliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatipler, birim yöneticilerinin çalışmalarına da dikkat çekti.

        Trakya Üniversitesinin tüm bileşenleriyle şehre ve öğrencilere daha iyi hizmet sunma kararlılığını sürdürdüğünü belirten Hatipler, üniversite - şehir entegrasyonunu güçlendirecek projeler hakkında bilgi verdi.

        Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

