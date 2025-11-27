Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Manav'dan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Manav, Vali Sezer'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manav'a görevinde başarı diledi.
Manav da çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.