Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne'de yatak temizliği yapıldı

Kanalda su akışının hızlandırılması, çevredeki tarım alanları ve yerleşim yerlerinin korunması amacıyla yapılan temizlik çalışmalarının süreceği belirtildi.

Ekipler, bu kapsamda kanal yatağında 3 kilometrelik hat boyunca sazlık ve rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) temizliği yaptı.

Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metrelik kanalın zamanla dolan yatağının temizlenmesi amacıyla DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

