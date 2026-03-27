Canlı
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        TÜ'de akreditasyon hazırlıkları değerlendirildi

        –Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesinde, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) yenileme sürecine yönelik okulda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 27.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Fakültede 2 yıllık MÜDEK akreditasyonuna sahip Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin akreditasyonlarının devamı amacıyla yapılacak değerlendirme ziyareti öncesi hazırlıklar ele alındı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda, mevcut akreditasyon sürecinde yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

        Demir, söz konusu bölümlerin daha önce elde ettiği MÜDEK akreditasyonunun mühendislik eğitiminde belirli standartların sağlandığını gösterdiğini belirterek, yaklaşan ziyaretin başarıyla tamamlanmasının önemine işaret etti. Kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın da değerlendirme sürecine ilişkin hazırlıklar hakkında sunum yaptı.

        Toplantıda, ders içeriklerinin güncel MÜDEK ölçütlerine uyumu, laboratuvar altyapısındaki gelişmeler ve kalite güvence sistemine ilişkin çalışmalar görüşüldü.

        Öğretim elemanlarının da görüş ve önerilerini paylaştığı toplantı, mevcut durumun değerlendirilmesi ve saha ziyareti öncesi izlenecek yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
