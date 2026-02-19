Edirne İmsakiye 2026: Edirne'de ilk iftar saat kaçta yapılacak?
Edirne sahur saatleri ve imsakiye takvimi 2026 için yayımlandı. Sahur vakti ve imsak saatiyle birlikte oruç saatleri başlarken, vatandaşlar "Sahur ne zaman?" ve "Sahur kaçta bitiyor?" sorularına odaklanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise Edirne iftar vakti takip edilirken, akşam ibadeti için Teravih saati de planlanacak. İşte Edirne imsakiye takvimi ile 2026 Edirne sahur ve iftar saatleri…
2026 Ramazan dönemi için Edirne imsakiye bilgileri açıklandı. Sabah imsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, günün sonunda ise Edirne iftar saatleri takip edilecek. Edirne sahur saatleri erken saatlerde dikkatle izlenirken, Edirne Ramazan imsakiyesi hem sahur vakti hem de iftar vakti detaylarını bir arada sunuyor. İşte 2026 Edirne sahur ve iftar saatleri…
EDİRNE İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Edirne İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.31'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.58 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.19'da okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.30 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
EDİRNE İMSAKİYE 2026
Edirne'nin farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Edirne İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Edirne Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ve Merkez.
Tüm Edirne ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.