2026 Ramazan dönemi için Edirne imsakiye bilgileri açıklandı. Sabah imsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, günün sonunda ise Edirne iftar saatleri takip edilecek. Edirne sahur saatleri erken saatlerde dikkatle izlenirken, Edirne Ramazan imsakiyesi hem sahur vakti hem de iftar vakti detaylarını bir arada sunuyor. İşte 2026 Edirne sahur ve iftar saatleri…