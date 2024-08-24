Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 17 seviyesine düştü
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. Barajdan, su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor
Giriş: 24.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:21
1
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı.
2
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.
3
Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun da sağlandığı barajda, su seviyesi buharlaşma nedeniyle her geçen gün azalıyor.