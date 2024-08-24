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        Haberler Gündem Çevre Edirne'nin içme suyu barajından kötü haber | Son dakika haberleri

        Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 17 seviyesine düştü

        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı. Barajdan, su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:21
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        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı.

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        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

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        Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun da sağlandığı barajda, su seviyesi buharlaşma nedeniyle her geçen gün azalıyor.

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        Doluluk oranı yüzde 17 olarak ölçülen barajdan, su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

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        #yerel haberler
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        #edirne
        #Kayalıköy Barajı
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