Edirne ve Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de kara yolu kenarında bekleyen 4'ü çocuk 27, Edirne'de de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Sudan uyruklu oldukları belirlendi.
Türkiye'nin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor.
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara yolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, Filistin, Sudan, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen gözetim altına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
EDİRNE
Edirne'de de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.