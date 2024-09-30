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        Haberler Gündem Güncel Edirne'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı | Son dakika haberleri

        Edirne'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

        Edirne'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sabaha kadar süren sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte 24 saatlik dilimde metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:50
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        Edirne'de, sağanak kentte 30 dereceleri bulan sıcaklıkların düşmesine neden oldu.

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        Dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanağın etkisine giren kentte yağış yer yer sabaha dek sürdü.

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        Kentte 24 saatlik dilimde metrekareye 15 kilogram yağış düştü. Yağışın yarına kadar etkisinin sürmesi bekleniyor.

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        Sağanak sıcaklıkları da düşürdü. 30 derecelerde seyreden sıcaklık ise sağanağın ardından bazı saatlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Bugün hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

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        BAZI BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI

        Bir apartmanın zemin katında kahvehane işleten Recep Sürer, yaklaşık bir metreyi bulan su nedeniyle sabah iş yerine giremedi.

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        Sürer, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yaşanan şiddetli yağış nedeniyle iş yerini su bastığını söyledi.

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        Sabah yaklaşık bir metreyi bulan su nedeniyle iş yerine giremediğini anlatan Sürer, "Sabah geldim iş yerime giremedim su nedeniyle. Yetkilileri bekliyorum suyun tahliyesi için. Şimdi bu iş yerinin temizliği var, dezenfektesi var. Bunların da bana bir bedeli oluyor. Ticari kaybım epey fazla. Bir an önce dükkanı açsam da müşteri kaybım olmasa." dedi.

        Sürer, rögar borusundaki tıkanıklık nedeniyle yağmur ve kanalizasyon sularının iş yerine taştığını söyledi.

        #edirne
        #Sağanak
        #yağış
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