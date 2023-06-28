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Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Şehit yakınları Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da ilk bayramı şehitlikte geçirdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
DHA

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaştı. Şehit yakınları, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da oğlu olmadan ilk bayramı şehitlikte geçirdi.

"BAYRAM DİYE BİR ŞEY 16 YILDAN BERİ BİLMİYORUM"

Şehit Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, “Ben Hasan'ıma geliyorum, her bayram buradayım. Her gün buradayım. Nasıl şehit olduğunu hatırlamıyorum bile, bilmiyorum. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Her bayram buruk, çok buruk. Bayram diye bir şey 16 yıldan beri bilmiyorum" dedi.

"13 YIL GEÇTİ, AYNI ACI DİKEN GİBİ BATIYOR İNSANA"

Hakkari Çukurca'da şehit olan Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar ise, “Her bayram buruk geçiyor. Bizi için bayram bitmiştir. Evlat acısı başka bir şey. Evladın acısının tarifi yok. Bizim için buruk geçiyor, bir tarafımız yok. Buraya geliyoruz, teselli ediyoruz kendimizi. Her bayram böyle. Evde de hüzün var. Şehitleri gördükçe, sözün bittiği yerdeyiz. Allah hepsine rahmet etsin, bunlar vatan için, millet için gözlerini kırpmadan canlarını vermişler. Tezkeresini almasına 10 gün vardı. 13 yıl geçti, aynı acı diken gibi batıyor insana. Evde bir dolap yaptırdım, kıyafetleri, terlikleri, ayakkabıları, parfümü, diş fırçası hep içinde. Böyle bir şey yok…" ifadelerini kullandı.

"7 SENENİN ADI VAR, TADI TUZU YOK"

Şehit Selçuk Beki'nin anneannesi Sultan Ayaz da, “7 sene bitti, akşam hanımı doğurdu, 02.15'te yavrum şehit oldu, evladını görmeden gitti. Gidene hep yazık oluyor. Bayram mı geliyor hiç bilmiyorum ki… 7 senenin adı var, tadı tuzu yok. Ne yapalım, Allah bizden daha çok severmiş. Allah o yattıkça evlatlarını sağlık versin, çok zor. Vazifemizi yaptık, Kuranımızı okuduk" dedi.

"ŞEHİT OLMADAN 1 GÜN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM"

Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da, “Daha çok yeni, 42 gün oldu. Ne söyleyebilirim ki, ateş düştüğü yeri yakar. Onsuz ilk bayram… Zaten görevdeydi, 1 senedir görmemiştim. Düğünden 1 hafta sonra gitti bir daha görmedim ama görüntülü devamlı konuşuyorduk. Lanet olanlarla çatışmada şehit oldu. Sadece terörü lanetliyorum. Bizim canımız yandı Rabbim hiçbir annenin yüreğini yakmasın. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Daha 25 yaşındaydı. Çok gençti, çok küçüktü. Asker olmayı çok istedi. Canını da verdi. Hiç korkmazdı. Ben çok korkuyordum. Rüyamda bile görüyordum. Şehit olmadan 1 gün önce rüyamda gördüm. Bütün arkadaşlara da söyledim. Sabah da böyle oldu. Hep korkuyordum bana 'şehit annesi olacaksın' diyordu. Hiç korkmazdı, hiçbir şeyden korkmuyordu. Sonunda canını verdi. Her gün geliyorum, bazen günde 2 defa geliyorum" diye konuştu.

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