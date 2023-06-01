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Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, önemli bir sanat ve kültür eseri olan Tarihi Yeniçeri Hamamı'nın acilen koruma altına alınması gerektiğini belirtti

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AA
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA'ya yaptığı açıklamada, harap durumdaki Yeniçeri Hamamı'nın mimari açıdan kentteki en önemli hamamlardan olduğunu söyledi.
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Bazı tarihçilere göre Edirne fatihi 1. Murad döneminde yaptırıldığının belirtildiğini ifade eden Beksaç, önemli bir kültür eserinin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı.
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Korunaklı alan oluşturulmayan pek çok kültürel eserde olduğu gibi Yeniçeri Hamamı'nda da define arayanların tahribatlarıyla karşılaşıldığının altını çizen Beksaç, şunları kaydetti:
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    "Yeniçeri Hamamı'nın acilen kurtarılması ve korunması gereklidir. Esasında baktığımız zaman bu hamamların başıbozuk durumda kalması birçok halk efsanesinin şehir efsanesinin doğmasına neden oluyor. 
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Son günlerde rastladığımız bir olay olarak hamamda define arayanlardan bahsedebiliriz. Hatta o bölgedeki insanlar bile define olduğundan bahsediyorlardı.
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Halk arasında geçerli bir anlayış mevcut hamamlara çok miktarda altın ve gümüş paralar gömüldüğü gibi efsane var. Hamamda define bulunması mümkün değil. Bu şehir efsanesi maalesef tahribatı hızlandırmaktan öteye gitmiyor."
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Meydan Mahallesi sakinlerinden Tansel Akman da hamamdaki tahribatın son yıllarda meydana geldiğini ileri sürdü.

     

     
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Kent sakini olarak hamamın turizme kazandırılmasından yana olduklarını ifade eden Akman, "Orta kısımlar çökük, kapı kirişleri sac tenekelerle kapatılmıştı, buraya gelen arkadaşlar tenekeleri kırdılar döktüler. 
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

    Mahalleli olarak buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Tarihimize sahip çıkmak istiyoruz" dedi.
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor
  • Edirneliler Yeniçeri Hamamı'nın turizme kazandırılmasını istiyor

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