Edis: Annem şarkımın klibi için kredi çekti

"AİLEM VARINI YOĞUNU BANA VERDİ"

Fizy'nin podcast programına konuk olan Edis, "Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Bu, hayatımdaki en önemli işlerden biriydi. Ailem, bir şeyler olduktan sonra varını yoğunu bana verdi" ifadelerini kullandı.