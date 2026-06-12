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        Haberler Magazin Edis: Annem şarkımın klibi için kredi çekti - Magazin haberleri

        Edis: Annem şarkımın klibi için kredi çekti

        Ünlü şarkıcı Edis, 2018 yılında çıkan 'Çok Çok' şarkısının klibi için annesi Sevil Görgülü'nün bankadan kredi çektiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Edis Görgülü, katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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        Şarkıcı, 2018 yılında yayımlanan 'Çok Çok' şarkısının klibi için annesi Sevil Görgülü'nün kredi çektiğini itiraf etti.

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        "AİLEM VARINI YOĞUNU BANA VERDİ"

        Fizy'nin podcast programına konuk olan Edis, "Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Bu, hayatımdaki en önemli işlerden biriydi. Ailem, bir şeyler olduktan sonra varını yoğunu bana verdi" ifadelerini kullandı.

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        "KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ"

        Öte yandan Edis'in annesi Sevil Görgülü'ye, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri teşhisi konmuştu. Kanserle yıllarca mücadele eden Görgülü, hastalığı yenerek 2023 yılında sağlığına kavuşmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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