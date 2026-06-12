Edis: Annem şarkımın klibi için kredi çekti
Ünlü şarkıcı Edis, 2018 yılında çıkan 'Çok Çok' şarkısının klibi için annesi Sevil Görgülü'nün bankadan kredi çektiğini açıkladı
Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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Edis Görgülü, katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcı, 2018 yılında yayımlanan 'Çok Çok' şarkısının klibi için annesi Sevil Görgülü'nün kredi çektiğini itiraf etti.
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"AİLEM VARINI YOĞUNU BANA VERDİ"
Fizy'nin podcast programına konuk olan Edis, "Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Bu, hayatımdaki en önemli işlerden biriydi. Ailem, bir şeyler olduktan sonra varını yoğunu bana verdi" ifadelerini kullandı.