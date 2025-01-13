Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Edis Görgülü, sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı. Şarkıcı, gazetecilere başka bir arkadaşının yanına gittiklerini belirterek hızlı adımlarla yoluna devam etti.

Bir süre sonra arkadaşlarına kavuşan Edis Görgülü, samimi bir şekilde onları kucakladı. Üç arkadaş aynı anda sarılıp hasret giderdi.