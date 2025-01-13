Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edis Görgülü'nün arkadaş buluşması - Magazin haberleri

        Edis'in arkadaş buluşması

        Sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla Bebek'te görüntülenen Edis Görgülü, başka bir arkadaşının yanına gittiklerini söyledi. Bir süre sonra diğer arkadaşına kavuşan şarkıcı, samimi bir şekilde onları kucakladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabah buluşması
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Edis Görgülü, sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı. Şarkıcı, gazetecilere başka bir arkadaşının yanına gittiklerini belirterek hızlı adımlarla yoluna devam etti.

        Bir süre sonra arkadaşlarına kavuşan Edis Görgülü, samimi bir şekilde onları kucakladı. Üç arkadaş aynı anda sarılıp hasret giderdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edis Görgülü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!