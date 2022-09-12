Edis ile Gazapizm: Sizinle olmak çok değerli - Magazin haberleri

"Sizinle olmak çok değerli" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sahneye çıkan Edis, ilk olarak sevilen şarkılarından "Arıyorum"u sevenleriyle beraber seslendirdi. Ünlü şarkıcı, "Sizi çok seviyorum ve çok özlemişim İstanbul. Sizinle olmak her zaman çok güzel ve değerli. Hepinize çok güzel bir hayat diliyorum. Hayallerinizin hepsi gerçek olsun. İyi ki varsınız. Size bu konuşmayı yaparken çok duygulandım. Hepiniz iyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Beraber nice güzel konserlerimiz olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından son teklisi "Yalancı" ile devam eden Edis, parçaya özel tasarladığı dans koreografisini dansçıları ile beraber gerçekleştirdi. Edis, konserinde ayrıca "Martılar", "Dudak", "An" gibi en beğenilen eserlerini katılımcılar ile beraber seslendirdi.

"İYİ Kİ GELDİNİZ"

Edis'ten sonra sahnede rapçi Gazapizm de yer aldı. Gazapizm, konserine "İzaf"ı sahneye yerleştirilen bir kafesin içerisinde seslendirdiği bir performans ile başladı.

İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Gazapizm, "Keyifler yerinde mi İstanbul? Siz de, enerjiniz de çok güzel. Hepinizin ayağına sağlık. İyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.

Gazapizm, ardından "Ölüler Dirilerden Çalacak", "Dünya Bu", "Heyecanı Yok" gibi eserlerini müzikseverlerle seslendirdi.