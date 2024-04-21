Edis, memleketi İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi

Edis, memleketi İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi. Alaçatı Ot Festivali kapsamında sahne alan şarkıcı, 'Ayyaş', 'Yalancı' gibi yeni şarkılarının yanı sıra, 'Arıyorum', 'Martılar', 'Benim Ol', 'Güzelliğine' ve 'Nirvana'yı da seslendirdi.

Sahnesinde Anıl Piyancı'yı ağırlayan Edis, Piyancı ile birlikte yayınladıkları 'Kainat' adlı şarkıyı seslendirdi.

Edis aynı zamanda yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz ile sahnede bir araya geldi. İkili, seyircilerle birlikte özçekim gerçekleştirdi.

"SİZİ ŞARKISIZ BIRAKMAYACAĞIM"

Konserlerine müzik çalışmaları nedeniyle bir süre ara verdiğini söyleyen Edis; "Büyük fazlar yaşadık. Çok güzel şarkılar sizi bekliyor. Bu yaz ve kış döneminde sizi şarkısız bırakmayacağım. O yüzden bütün ekip yoğun bir çalışmanın içindeydik. Bu çalışmanın örneklerini göreceksiniz, çok yakında şarkılarım sizlerle. Sizi çok özledim" dedi.