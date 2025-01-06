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        Edis'ten, Murat Övüç'e destek

        'Dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Popçu Edis, Övüç'e destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:53
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        Edis'ten, Murat Övüç'e destek
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta başörtüsü takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Övüç, dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alındı. Övüç, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ünlü şarkıcı Edis, Murat Övüç'e destek verdi. X hesabından paylaşım yapan Edis, şunları söyledi:

        Yeri gelmişken bir sosyal medya fenomeninin şakayla başörtüsü taktı diye hapse girmesine fazla sessiz kaldığımıza inanıyorum. Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren hatta korkutan bir karar. Olayları kişiyi beğenip beğenmememiz üzerinden değerlendirerek ülkemizdeki anti demokratik yaklaşımlara destek oluyoruz. Adalet herkes için. O story'de ben abes bir durum göremedim açıkçası.. Bir an önce serbest kalması dileğiyle. Ben tweet atana kadar serbest bırakılmış. Süper çok sevindim.

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        #Edis
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