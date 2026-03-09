Edis’in uyuşturucu testi pozitif çıktı
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Adli Tıp'ta teste tabi tutulan şarkıcı Edis Görgülü'nün saçında kokaine rastlandığı, kurumun hazırladığı raporla ortaya çıktı
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Edis Görgülü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında kararı çıkartılmıştı. Görgülü İspanya’daki tatilinden döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı Edis’in ifadesi emniyette alındı. Adli Tıp’ta yapılan testlerinin ardından karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KOKAİN POZİTİF ÇIKTI
Edis Görgülü’nün saçında kokaine rastlandığı, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporla ortaya çıktı.
