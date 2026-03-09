Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edis’in uyuşturucu testi pozitif çıktı | Son dakika haberleri

        Edis’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Adli Tıp'ta teste tabi tutulan şarkıcı Edis Görgülü'nün saçında kokaine rastlandığı, kurumun hazırladığı raporla ortaya çıktı

        Giriş: 09.03.2026 - 18:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edis'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Edis Görgülü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında kararı çıkartılmıştı. Görgülü İspanya’daki tatilinden döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı Edis’in ifadesi emniyette alındı. Adli Tıp’ta yapılan testlerinin ardından karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KOKAİN POZİTİF ÇIKTI

        Edis Görgülü’nün saçında kokaine rastlandığı, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporla ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları